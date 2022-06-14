الظهور الوحيد لابني ريم مصطفى منذ 5 سنوات.. «كانوا في عزاء» (صور)

تصدرت الفنانة ريم مصطفى تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد كشفها لأول مرة عن ابنيها الاثنين عمر وعلي، إذ قالت خلال لقائها في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، إنها تزوجت وهي في سن الـ 19 لمدة 10 سنوات، ثم انفصلت عن زوجها.

الظهور الوحيد لابنيّ ريم مصطفى

وكان الظهور الوحيد لابنيّ ريم مصطفى، منذ 5 سنوات أثناء تلقيها العزاء في والدها الراحل عام 2017 من مسجد عمر مكرم، إذ كانا يجلسان بجوارها طوال الوقت، كما شاركاها في تلقي العزاء، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ريم مصطفى: تجمعني بطليقي علاقة صداقة واحترام

وذكرت «مصطفى» خلال اللقاء أنها تجمعها بطليقها علاقة صداقة واحترام متبادلة، قائلة: «ومن حسن حظي أن زوجي محترم وابن ناس وراقي والطلاق كان بسبب أننا مختلفين عن بعض مش عشان حاجة تانية، وأبو ولادي بتربطني بيه علاقة صداقة واحترام».

كما أشارت أن الطلاق وقع بسبب الاختلاف بينهما دون وقوع أي مشاكل، موضحة: «مش لازم الطلاق يعني أننا نفرج الناس علينا ونروح محاكم، وكانت من أهم التجارب في حياتي، وتعلمت منها أن أهم شيء نختار شريك الحياة».

آخر أعمال ريم مصطفى

يذكر أن ريم مصطفى تألقت خلال السباق الرمضاني الماضي بعد مشاركتها في مسلسل «سوتس بالعربي»، وهو من بطولة آسر ياسين، أحمد داوود، صبا مبارك، محمد شاهين، تارا عماد، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبي، وهو من تأليف محمد حفظي، وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد.