ريم مصطفى تتألق فى جلسة تصوير صيفية مبهجة (صور)

كشفت النجمة ريم مصطفى عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الفترة الماضية مع المصورة عائشة الشبراوي، من أجل الظهور على غلاف إحدى المجلات التي تصدر بالإنجليزية، وظهرت فيها بإطلالة صيفية مبهجة وألوان تتناسب مع فصل الصيف.

ونشرت الفنانة الصور على حسابها «إنستجرام»، ولاقت إعجاب متابعيها.

عرض مسلسل «الثمانية» على المنصات الرقمية

ويعرض لريم مصطفى حاليا مسلسل «الثمانية» على أحد المنصات الرقمية، إذ تقوم بدور البطولة النسائية أمام آسر ياسين وخالد الصاوي، والعمل تأليف تركي آل الشيخ، وإخراج أحمد مدحت.

ويشارك في بطولته محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، حنان سليمان، لارا إسكندر، جهاد سعد، فراس سعيد، منذر رياحنة، فاطمة ناصر، وظهور خاص للنجمة غادة عادل، ومشاركة عدد آخر من النجوم كضيوف الشرف، والعمل من إخراج أحمد مدحت.

أجدد أعمال ريم مصطفي

واستأنفت ريم مصطفى قبل أيام، تصوير مسلسلها الجديد «دوبامين» المكون من 15 حلقة، والذي صورت منه المشاهد الأولى قبل شهر رمضان الماضي، تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ويشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى كل من محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، بسنت شوقى، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

مسسل «سوتس بالعربي»

يذكر أن ريم مصطفى في رمضان الماضي، شاركت في مسلسل «suits بالعربي» بجانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتي، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.