بأمر القانون.. 5 فئات لهم الحق في العمل ساعة أقل يومياً

راعى المشرع في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الظروف المختلفة للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك من خلال مواد القانون، التي تضمنت مجموعة من القواعد والاشتراطات، لتنظيم أوضاع ونظام ساعات العمل للموظفين العاملين في القطاع الحكومى.

القانون يمنح ساعة عمل أقل لـ5 فئات

ووفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن هناك حالات يجوز لها تخفيض عدد ساعات عملها في اليوم بمقدار ساعة، وجاءت التصنيفات وفقاً للقانون لـ5 فئات، جاءت كالتالي:

- الموظف ذو الإعاقة.

- الموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل.

- الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

- الموظف الذي يرعى فعلياً أحد أقاربه من ذوي الإعاقة حتى الدرجة الثانية.

- الموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة.

وتنص المادة رقم (13) من القانون على تخصيص نسبة 5% للأشخاص ذوي الإعاقة، كما نصت على حجز بعض الوظائف للمصابين فى العمليات الحربية، ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية، وذلك وفقاً لاحتياجات الجهات.

وفي المادة رقم (28) من نفس القانون، يلزم الجميع الوحدات الإدارية للقيام بتخفيض ساعات العمل لذوي الإعاقة بساعة واحدة في اليوم، والسماح لهم بالحضور نصف ساعة بعد موعد الدوام الرسمي، والانصراف قبل نصف ساعة من موعد الدوام الرسمي.

حقوق الموظفة بنص القانون

يراعى قانون الخدمة المدنية أهم حقوق للمرأة، حيث يحظر القانون التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو النوع، فضلاً عن تقدير أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكماً، أو ممتاز وذلك في حال إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز.

كما أوضح القانون أن للمرأة إجازة الوضع حتى وإن توفي مولودها، وتمنح إجازة دون أجر بناءً على طلبها لمرافقة زوجها إذا سافر الخارج، بالإضافة لاستحقاقها إجازة دون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر، في المرة الواحدة.

ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في القانون، ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا يُحرم من أجره عن مدة الانقطاع دون الإخلال بمسئوليته التأديبية.