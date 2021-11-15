شروط وضوابط الحصول على إجازة دون راتب وفق قانون الخدمة المدنية

يرغب العديد من الأشخاص الموظفين بالدولة في الحصول على إجازة دون راتب حيث تضطرهم الظروف وأسبابهم الخاصة إلى ذلك، وهو ما وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط لها من أجل تنظيمها وفقًا لأحكام هذا القانون.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز شروط وضوابط الحصول على إجازة دون راتب للموظفين وفق قانون الخدمة المدنية.

ضوابط وشروط حصول الموظف على إجازة دون راتب

- يتعين على المؤسسة أو المصلحة أو الوزارة أن تمنح الزوج أو الزوجة إجازة دون أجر إذا سافر أحد الزوجين إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة دون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج.

- يحق للجهة المختصة أو الوزارة والمؤسسة، منح الموظف إجازة دون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل التي يتطلبها سيره على أكمل وجه.

- كما نص القانون على أن الموظفة يحق لها الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

- كما يحق لجهة العمل أو السلطة المختصة، وهي الوزارة أو الجهاز أو الهيئة التي تتبعها جهة عمل الموظف الحكومي، أن ترفض الإجازة دون أجر، عدا البند الأول وهو مرافقة الزوج أو الزوجة للسفر للعمل بالخارج، إذا تطلبت احتياجات العمل ذلك.

- وعند الحصول على إجازة دون راتب، لا يجوز ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، كما نص القانون على «لا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية الخاصة بالموظف».