الأتوبيس النهري بالقاهرة.. رحلات بـ20 جنيها لو عاوز تتفسح

ينظم الأتوبيس النهري بالقاهرة، الرحلات النيلية المتنوعة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ليأتي على رأسها الرحلات إلى القناطر الخيرية والرحلات المختلفة إلى حديقة الحيوان بالجيزة، ليشهد إقبالًا واسعًا لتوافد المئات من الأسر والعائلات بهدف التنزه خلال أيام العيد.

تسهيل الرحلات النيلية بالأتوبيس النهري بالقاهرة

وأكد المهندس محمد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية بهيئة النقل العام بالقاهرة والأتوبيس النهري، أنّ اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام في القاهرة، وجّه بتسهيل رحلات الأتوبيس النهري، لتبدأ مدتها الزمنية من نصف ساعة إلى ساعة كاملة، من محطة «هابي لاند» في كورنيش المظلات، أمام أبراج «أغا خان».

ساعتان مدة رحلات الأتوبيس النهري بالقاهرة

وأضاف رئيس الإدارة المركزية بهيئة النقل العام بالقاهرة والأتوبيس النهري، أن الرحلة النيلية إلى القناطر الخيرية تشمل الذهاب والعودة، وتكون في انتظار مستقليها لمدة ساعتين كاملتين، بهدف التنزه في حدائق القناطر ثم العودة بالركاب ورجوعهم مرة أخرى، لافتًا أنّ سعر تذكرة الأتوبيس المكيف 40 جنيهًا.

ولفت رئيس الإدارة المركزية لقطاع شمال بالنقل العام، إلى أنّ الإقبال متزايد على الأتوبيس النهري والرحلات تنطلق من 8 صباحا حتى 5 مساء، أبرزها رحلات القناطر الخيرية إذ تستغرق الرحلة الكاملة ساعتين ذهابا وساعة ونصف إيابا وسعرها 40 جنيها، ويتم انتظار الأسر بعد التنزه في حدائق القناطر لإعادتهم مرة أخرى، لافتا إلى أنّ الأتوبيس النهري مزود بتكيف ودي جي، وخدمات مميزة من أجل راحة الركاب، لافتا إلى أنه تم تنظيم أكثر من 15 رحلة حتى الآن بسبب إقبال الجمهور على رحلات الأتوبيس النهري.

وفي ذلك السياق، أكد من جانبه، المهندس عاطف مبارك، المدير العام للحركة بالنقل العام في محافظة القاهرة، أنّ هناك رحلات مدتها ساعة وسعرها 20 جنيهًا، كما أنّ هناك خطوطا لجامعة القاهرة وحديقة الحيوان، مشيرًا إلى أن العمل ظل مستمرًا، خلال عيد الأضحى المبارك، طوال اليوم من الساعة 8 صباحًا.

كانت هيئة النقل العام بالقاهرة، قررت الدفع بالأتوبيس النهري في رحلات للمواطنين من كورنيش الساحل بمنطقة شبرا في القاهرة حتى القناطر الخيرية بالقليوبية، وإلى محافظة الجيزة للتنزه في النيل عبر وحدات نيلية مجهزة ومكيفة وتشمل خدمة متميزة وآمنة بكل عناصر الحماية المدنية للأسر، في ظل الإقبال الكبير من المواطنين على الأتوبيس النهرى خلال أيام العيد لقضاء وقت أفضل في النيل.