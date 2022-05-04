سيارات الكنس الآلى تدخل الخدمة.. وإقبال على الأتوبيس النهري بالقاهرة

شهدت محافظة القاهرة خلال أيام العيد عددا من الإجراءات والاستعدادات من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن القاهري خلال أيام العيد وبعد فترة الإجازات.

وقال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة دفعت بالأتوبيس النهري في رحلات للمواطنين من كورنيش الساحل بمنطقة شبرا في القاهرة حتى القناطر الخيرية بالقليوبية، وإلى محافظة الجيزة للتنزه فى النيل عبر وحدات نيلية مجهزة ومكيفة وتشمل خدمة متميزة وآمنة بكل عناصر الحماية المدنية للأسر، مضيفا لـ «الوطن» أن هناك إقبالا كبيرا على الأتوبيس النهرى خلال أيام العيد لقضاء وقت أفضل في النيل.

إقبال كبير على رحلات الأتوبيس النهري

وقال المهندس محمد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية لقطاع شمال بالنقل العام، إن الإقبال متزايد على الاتوبيس النهرى والرحلات تنطلق من 8 صباحا حتى 5 مساء، أبرزها رحلات القناطر الخيرية حيث تستغرق الرحلة الكاملة ساعتين ذهابا وساعة ونصف إيابا وسعرها 40 جنيه، ويتم انتظار الأسر بعد التنزه فى حدائق القناطر لإعادتهم مرة أخرى، لافتا إلى أن الاتوبيس النهرى مزود بتكيف ودى جى وخدمات مميزة من أجل راحة الركاب، لافتا إلى أنه تم تنظيم أكثر من 15 رحلة حتى الآن بسبب إقبال الجمهور على رحلات الأتوبيس النهري.

سيارات الكنس الآلى تدخل الخدمة

من ناحية اخرى، تمكنت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، من إدخال سيارات شفط للمخلفات - الكنس الآلي- للعمل بالشوارع والمياديين ضمن خطة تطوير أسطول هيئة النقل العام للارتقاء بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الشوارع والمحاور.

وقال اللواء ايهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة، ان السيارات الجديدة لشفط المخلفات وهى مستوردة من إحدى الدول الاوروبية، وسيتم زيارتها خلال الفترة المقبلة من أجل خدمة افضل لتغيير الشكل التقليدى لجمع القمامة، وهى كنس الشارع بواسطة عامل نظافة، وبالتالي ستكون عربات الشفط طريقه حديثة لشفط القمامة مم الشو ارع.

التركيز على المحاور والشوارع

واشار الشرشابى الى ان الهيئة تعاقدت على سيارات الكنس الآلى وايضا سيارات ومعدات شفط القمامة؛ لتطوير أدوات النظافة التقليدية على طول المحاور والكبارى والشوارع والأزقة والحوارى، لافتا إلى أن دخول عربات شفط القمامة، طفرة كبيرة فى منظومة النظافة الجديدة التى تخدم العاصمة وأحيائها.

وأوضح رئيس هيئة النظافة أن شفاطات جمع المخلفات الجديدة تماثل الموجودة بدول العالم المتقدم، وتم التعاقد عليها لتغيير الشكل التقليدى لجمع القمامة، مشيرًا إلى أنه سيجري زيادة عدد الشفاطات خلال الفترة المقبلة للاستفادة فى اى تطور داخل منظومة النظافة.