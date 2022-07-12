عاجل.. غارة صاروخية أوكرانية على مدينة خيرسون الواقعة تحت سيطرة روسيا

أفادت صحيفة «جارديان» البريطانية، بأن لقطات من وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت غارة صاروخية أوكرانية على مخزن ذخيرة كبير في بلدة نوفا كاخوفكا في خيرسون، التي تحتلها روسيا.

وأوضحت الإدارة الروسية التي نصبتها روسيا، أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا في الانفجار، ولم يتسن التحقق من صحة البيان رغم أن اللقطات تظهر انفجارًا كبيرًا يضيء سماء الليل، وانفجار ذخائر وأعمدة دخان.

بوتين سيزور إيران الأسبوع المقبل

في سياق متصل، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور إيران الأسبوع المقبل، بعد يوم من تحذير الولايات المتحدة من أن طهران، قد تزود موسكو بطائرات من دون طيار من أجل عملها في أوكرانيا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إنّه خلال رحلة إلى طهران الثلاثاء المقبل، سيحضر بوتين اجتماعًا ثلاثيًا مع زعماء إيران وتركيا، وهو ما يسمى بصيغة أستانا للاجتماعات الخاصة بالمحادثات المتعلقة بسوريا.

برنامج إيران النووي

ستأتي زيارة بوتين لإيران في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل والسعودية هذا الأسبوع، حيث سيكون برنامج إيران النووي وأنشطتها في المنطقة موضوعًا رئيسيًا للمناقشة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.