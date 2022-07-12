روتانا تطرح البرومو التشويقي لأغنية لطيفة الجديدة «طار طار»

طرحت شركة روتانا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البرومو التشويقي لكليب لطيفة الجديد المقرر عرضه الخميس المقبل.

طار طار من ألبوم لطيفة 2022

ونشرت روتانا البرومو التشويقي، وعلقت عليه: «طار طار من ألبوم لطيفة 2022، كلمات وألحان رضا شعير، وتوزيع مختار الكبسي، الخميس موعدنا».

ألبوم لطيفة الجديد

وأعلنت لطيفة منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تحضيرها لألبومها الجديد الذي بدأت التجهيز له من لبنان، وعلقت: «لبنان كان واحشني جدًا، ولأول مرة أغيب سنتين على لبنان، وأنا سعيدة جدا أني هنا.. واستنوا الجديد من هنا.. من لبنان لطيفة أنا متحمسة جدا للجديد إن شاء الله يعجبكم ويسعدكم، زي ما أنا مبسوطة بيه.. اجتهدت وعملت أغاني وكليبات بكل الحب والأحاسيس الحلوة بأفكار مختلفة ومتنوعة».