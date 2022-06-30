لطيفة تحتفل بثورة 30 يونيو: «كل سنة ومصر هي الأم»

احتفلت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بذكرى 30 يونيو.

وكتبت «لطيفة» قائلة: «كل سنة وإحنا طيبين بمصر.. مصر اللي ذكرت في القرآن.. كل سنة وإحنا طيبين بشعب مصر وأرض مصر وتاريخ مصر وجيش مصر.. كل سنة ومصر هي الأم اللي بتضم كل الجنسيات.. كلنا فخورين بتاريخ مصر وفرحانين بحاضرها ومتفائلين مستقبلها و تحيا مصر، مصر ذكرى 30 يونيو».

لطيفة تستعد لطرح ألبومها الجديد

وأعلنت الفنانة لطيفة منذ أيام تحضيراتها للألبوم الجديد والذي بدأت بالفعل فيه من لبنان حيث نشرت عبر صورة حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أثناء تواجدها في لبنان وعلقت لطيفة قائلة: «لبنان كان واحشني جدا ولأول مرة أغيب سنتين على لبنان وأنا سعيدة جدا إني هنا.. واستنوا الجديد من هنا.. من لبنان لطيفة».

وأضافت لطيفة في منشور آخر قائلة: «أنا متحمسة جدا للجديد إن شاء الله يعجبكم ويسعدكم زي ما أنا مبسوطة بيه.. اجتهدت وعملت أغاني وكليبات بكل الحب والأحاسيس الحلوة بأفكار مختلفة ومتنوعة».