لطيفة تطلق بوستر ألبومها الغنائي الجديد بعد فترة غياب: «مستعدين»

بعد فترة غياب، أطلقت النجمة التونسية لطيفة بوستر ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان لطيفة 2022، في تعاونها الجديد مع شركة «روتانا» للصوتيات المرئيات.

لطيفة تتعاون مع شركة روتانا فى ألبومها الجديد

لطيفة في العمل الجديد تظهر بلوك جديد ونشر بوستره عبر إنستجرام علقت عليه قائلة: «مستعدين»، وفضلت الفنانة التونسية التكتم عن تفاصيل العمل لكي يكون مفاجأة مع طرحه.

ذكرت مصادر لـ«الوطن» أنَّ أول أغنية ستطلقها لطيفة مع شركة «روتانا» ستكون عبر منصة «أنغامي» في 14 شهر يوليو الجاري لكي يكون هدية وعيدية من لطيفة لجمهورها العربي المتشوق لها.

لطيفة كانت قد روّجت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لألبومها الجديد بأحدث «سيشن تصوير».

لطيفة تروّج لألبومها بصور جديدة

ونشرت لطيفة مجموعة من الصور وعلقت عليها قائلة: «أنا متحمسة جدا للجديد إن شاء الله يعجبكم ويسعدكم زي ما أنا مبسوطة به.. اجتهدت وعملت أغاني وكليبات بكل الحب والأحاسيس الحلوة بأفكار مختلفة ومتنوعة».

وكان آخر عمل فني قدمته لطيفة أغنية «الأستاذ» التي حققت أعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.

لطيفة احتفلت مؤخرًا بـ ثورة 30 يونيو، كتبت عبر صفحاتها الرسمية قائلة: «كل سنة وإحنا طيبين بمصر.. مصر اللي ذكرت في القرآن.. كل سنة وإحنا طيبين بشعب مصر وأرض مصر وتاريخ مصر وجيش مصر.. كل سنة ومصر هي الأم اللي بتضم كل الجنسيات.. كلنا فخورين بتاريخ مصر وفرحانين بحاضرها ومتفائلين مستقبلها و تحيا مصر، مصر ذكرى 30 يونيو».