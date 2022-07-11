لطيفة تروج لكليبها الجديد بجلسة تصوير باللون الأسود: قريبا «صور»

روّجت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لكليبها الجديد.

ألبوم «حبيبو»

ونشرت لطيفة أحدث جلسة تصوير لها، وهي ترتدي فستانا أسود اللون، وعلقت عليه قائلة: «معشوق حبيبو حبيبي، وعمري فديته، انتظروا كليب حبيبو من ألبوم لطيفة 2022 قريبا».

التحضير للألبوم

وأعلنت الفنانة لطيفة عبر صورة لها بحسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تحضيرها لألبومها الجديد في لبنان، وعلقت قائلة: «لبنان كان واحشني جدًا، ولأول مرة أغيب سنتين على لبنان، وأنا سعيدة جدا إني هنا.. واستنوا الجديد من هنا.. من لبنان لطيفة أنا متحمسة جدا للجديد إن شاء الله يعجبكم ويسعدكم، زي ما أنا مبسوطة بيه.. اجتهدت وعملت أغاني وكليبات بكل الحب والأحاسيس الحلوة بأفكار مختلفة ومتنوعة».