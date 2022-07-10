روتانا تعلن طرح أغنية جديدة لـ«لطيفة» يوم الخميس المقبل

أعلنت الصفحة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنية «حبيبو» للفنانة لطيفة الخميس المقبل.

وطرحت روتانا البرومو الدعائي لأغنية لطيفة وعلقت عليها قائلة: «حبيبو من ألبوم لطيفة2022، كلمات: تراث نمير، وألحان: علي سالم، وتوزيع: تراث نمير ووسام عبدالمنعم»، مضيفة: «الخميس موعدنا».

لطيفة تحضر لألبومها الجديد

وكانت الفنانة لطيفة أعلنت منذ أيام تحضيراتها للألبوم الجديد من لبنان حيث نشرت عبر صورة حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أثناء تواجدها في لبنان وعلقت لطيفة قائلة: «لبنان كان واحشني جدًا ولأول مرة أغيب سنتين على لبنان وأنا سعيدة جدا إني هنا.. واستنوا الجديد من هنا.. من لبنان لطيفة».

وأضافت لطيفة قائلة: «أنا متحمسة جدا للجديد إن شاء الله يعجبكم ويسعدكم زي ما أنا مبسوطة بيه.. اجتهدت وعملت أغاني وكليبات بكل الحب والأحاسيس الحلوة بأفكار مختلفة ومتنوعة».