سعيد الأرتيست عن حسن شاكوش: «واخد تصريح من تحت الترابيزة.. وكله هيبان»

وجّه عازف الإيقاع سعيد الأرتيست رسالة شديدة اللهجة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه النقابة.

وكتب سعيد الأرتيست: «أهان كل عازفي الإيقاع وكان لازم الاعتذار قبل التصريح، وده المتفق عليه من النقابة، وأخد التصريح من تحت التربيزه وده اللي الناس ماتعرفهوش وبكره كل حاجة هتبان».

مؤتمر نقابة المهن الموسيقية

وعقدت مؤخرا نقابة المهن الموسيقية مؤتمرا صحفيا بأحد الفنادق كي يقدم حسن شاكوش اعتذارا إلى النقابة بصفتها راعية لحقوق أعضائها، واعتذار لأعضاء شعبة الإيقاع، وذلك بعد قرار عودته إلى الغناء مرة أخرى، ولكن خلال المؤتمر نشبت مشادات كلاميه وصلت لحد التشابك بالأيدي بسبب رفض الإيقاعيين اعتذار شاكوش، بالإضافة إلى إعادة شاكوش إلى الغناء مجددًا بعد وقفه خلال الـ10 أشهر الماضية، على خلفية أزمته الأخيرة مع شعبة الإيقاع بسبب إهانته لهم.

أزمة سعيد الأرتيست وحسن شاكوش

وكانت أزمة سعيد الأرتيست ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بعد إساءة شاكوش لعازفي الإيقاع، وذلك في فيديو له عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وهو ما أدى إلى غضب عازفي الإيقاع، وعلى رأسهم سعيد الأرتيست، ونظموا وقفة وقتها داخل نقابة المهن الموسيقية، وطلبوا منع حسن شاكوش من الغناء لعدم حصوله على كارنيه النقابة، إهانته لأعضائها.