أول تعليق من نقابة المهن الموسيقية على ظهور آمال ماهر

علق طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، على ظهور المطربة المصرية أمال ماهر، في فيديو تحدثت فيه للجمهور، وطمأنته على حالتها الصحية، إذ قال: إن النقابة ليس لها دور في اقتحام حياة الأعضاء، وتم التأكد من حالتها الصحية والطمأنة عليها، بعد ظهور العديد من الشائعات حول اختفائها، «أسرة الفنانة أكدت أنها بخير، وهي طلعت النهاردة، عشان تطمئن محبيها من الشعب المصري والعربي».

لم يكن هناك داع لحالة الافتكاسات اللي حصلت حول آمال ماهر

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن السوشيال ميديا ضخمت الموقف، وأوصلت الموضوع لقمة الهرم، مضيفًا أن أمال ماهر أكدت أنها كانت مريضة بفيروس كورونا، «لم يكن هناك داعي لحالة الافتكاسات اللي حصلت، هناك سيناريوهات غريبة انتشرت حول وضع المطربة أمال ماهر، ولم يتوقف الأمر على نشطاء السوشيال ميديا».

آمال ماهر بخير وهو ما أكدت عليه النقابة منذ بداية ظهور الشائعات

وأوضح المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية أن هناك إعلاميين تدخلوا في الأمر ووضعوا سيناريوهات خيالية عن حالة أمال ماهر، وساهموا في نشر الشائعات، منوها بأن أمال ماهر بخير وهو ما أكدت عليه النقابة منذ بداية ظهور الشائعات.