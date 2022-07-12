أول تعليق من ديانا حداد على أنباء اعتزالها الفن: «عايشة في سلام»

أعلنت الفنانة ديانا حداد، خلال تسجيل صوتي لـ«Et بالعربي»، أنها لم تعتزل الفن ولكنها تمر حاليا بمرحلة جديدة في حياتها.

وقالت ديانا حداد، خلال التسجيل الصوتي: «شكرا لكل من اهتم وسأل عني، جمهوري الغالي لم أعتزل الفن ولكني أعيش مرحلة جديدة في حياتي كلها سلام وهدوء، وأخذت بريك لنفسي بعيدا عن السوشيال ميديا، ولمست مدى حب الناس لي والإعلام والميديا وجمهوري الغالي قد إيه خوفهم عليا، بشكركم على محبتكم، لكل من اطمأن وسأل عني أنا بخير، وأعمل على شغل جديد ورؤية جديدة ومتشوقة لكم كتير».

ديانا حداد تحذف صورها من على السوشيال ميديا

وانتابت حالة من القلق جمهور ديانا حداد بعد حذفها جميع صورها من حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الاثنين الماضي، وسط تداول أنباء عن اعتزالها الفن بعد انتشار صورة لها من أمام الكعبة خلال أداء مناسك العمرة.