حبس 5 متهمين بقتل شاب ومفاجأة في سبب جريمة كفر شكر بالعيد

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، مساء اليوم الثلاثاء، بحبس 5 متهمين بقتل شاب بطلق ناري في الرأس، خلال أول أيام عيد الأضحى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث عثر على جثة المجني عيه ملقى على الطريق، تزامناً مع صلاة العيد، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل التحقيقات في «قتيل كفر شكر»

كشفت التحقيقات فى قضية «قتيل كفر شكر»، التي شهدتها قرية «كفر الشهاوى خاطر»، عن وجود خلاف بين المتهمين والمجني عليه، بسبب اتفاق المتهمين مع المجني عليه على شراء سلاح ناري بقيمة 10 آلاف جنيه لصالح المتهمين، إلا أن المجني عليه ماطلهم في توفير السلاح، رغم تقاضي ثمنه، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بين الطرفين، أمام مصنع لإعادة تدوير البلاستيك، حيث عثر علي جثة القتيل، الذي تبادل إطلاق الرصاص مع المتهمين، فأصابوه بطلق ناري في الرأس، حيث سقط قتيلاً في الحال.

تضمنت قائمة المتهمين كلاً من «أحمد ع. س. خ.»، 35 سنة، سائق، مقيم بشبرا الخيمة، وله محل إقامة آخر بقرية «البقاشين»، بمدينة كفر شكر، و«محمود س. خ.»، 31 سنة، مقيم بشبرا الخيمة وآخر بقرية «البقاشين»، و«عزي ص. ع. د.»، 20 سنة، عامل بمزرعة دواجن، ومقيم بكفر شكر، و«محمود ص. د.»، 31 سنة، سائق «توكتوك»، مقيم بقرية «البقاشين»، دائرة المركز، و«صبري ع. م.»، 30 سنة، سائق، مقيم بمنطقة «بهتيم»، بقسم ثاني شبرا الخيمة، وقائد السيارة رقم (م ص 5687).

المتهمون استولوا على جهاز كاميرا المراقبة

وأكدت التحقيقات أنه بعد تنفيذ المتهمين الخمسة جريمتهم بقتل المجني عليه والتأكد من مصرعه، قاموا بالاستيلاء على هاتف المجني عليه، وسرقة جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بمصنع تدوير البلاستيك، مسرح الجريمة، وفروا هاربين قبل ملاحقة الأجهزة الأمنية لهم وضبطهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر شكر، بقيادة المقدم طه حسين، رئيس المباحث، والرائد حسام نبيل، معاون أول مباحث مركز كفر شكر، وأحمد علام، ومحمد عادل، معاوني مباحث المركز، من وضع خطة وإعداد الأكمنة، وتم تحديد مكان اختباء المتهمين بمنطقة شبرا الخيمة، ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتم ضبطهم جميعاً والأسلحة والسيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتم عرضهم على النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وشهدت منطقة «كفر الشهاوي خاطر» بمدينة كفر شكر، واقعة العثور على جثة شاب لقى مصرعه بطلق ناري في الرأس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر شكر التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم طه حسين، رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود بلاغ بالعثور علي جثة شاب مصاب بطلق ناري في الرأس، بمنطقة «كفر الشهاوي خاطر»، دائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى محل الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالمعاينة والفحص، تبين العثور على جثة «محمد ع. أ.»، 35 سنة، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس بمنطقة «كفر الشهاوي»، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر شكر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق واستكمال الإجراءات.