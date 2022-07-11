كريم عبد العزيز عن كيرة والجن: «قالوا هنتخانق أنا وأحمد عز.. ومحصلش»

أكد الفنان كريم عبد العزيز، أنه لم يتصارع مع زميله أحمد عز على مساحة الدور أو الأموال في فيلم «كيرة والجن»، كما زعم البعض قبل بداية تصوير العمل، مشيرًا إلى أن أهم التحديات التي واجهته هي كيفية الحفاظ على وزنه على مدار 3 سنوات حتى يمكن أن يؤدي الدور بشكل جيد في الفيلم.

وأضاف كريم عبد العزيز خلال لقاء ببرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «بالرغم من حرصي على فكرة ثبات الوزن إلا أنه شهد زيادة ملحوظة، ثلاث سنوات هحافظ إزاي على الوزن تعرضت لزيادات حتى لو جبتوا مارادونا نفسه لازم هيزيد وزنه خاصة في فترة كورونا».

كريم عبد العزيز: أشكر أحمد عز

ووجه كريم الشكر للفنان أحمد عز: «استمتعت جداً بالعمل معه نجم كبير جداً ومحترم ويحترم الصناعة وزملاءه، ويحترم كل ما هو حوله في الشغل، قالوا في الأول هنتخانق سوا أنا وأحمد عز وهند صبري، ولكن لم يحدث على الإطلاق ومتكلمناش في الأسماء أو الأجور أو المساحات وسلمنا نفسنا للمخرج مروان حامد وقرأنا السيناريو سويا».

فيما كشفت الفنانة هند صبري تفاصيل أزياء شخصيتها في فيلم كيرة والجن «دولت فهمي»، قائلة: «ناهد نصر الله دقيقة جداً في البحث والتدقيق في طبيعة الأزياء حتى تكون متسقة مع تلك الحقبة وبتفضل تتابع ونقيس لحد التصوير».

التصوير استغرق 3 سنوات ونصف

وتابعت هند صبري: «بقالنا ثلاث سنوات ونصف بنقيس وندقق، التصوير توقف كثيرا بسبب فترة جائحة كورونا وكانت ناهد نصر الله تتابعني باستمرار، كنا في وقت كورونا بنتوقف عن التصوير وكان بيبقى عندنا مسلسلات أخرى ولكن ناهد نصر الله لم تكن تترك، الأمور وتتصل بي دائماً وتسالني تخنتي؟ وكنت أقولها زي ما أنا ونرجع نعيد ونقيس».