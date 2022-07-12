محمد نور يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد.. «رجعنا من تاني»

طرح الفنان محمد نور، منذ قليل، أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «رجعنا من تاني»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية، وهي ثاني أغاني ألبومه الجديد «الحب»، والمقرر طرح أغانيه على فترات متعاقبة خلال فترة صيف 2022.

تفاصيل أغنية «رجعنا من تاني»

أغنية «رجعنا من تاني» من كلمات عبد الله حسن، وألحان وتوزيع محمد شفيق، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، وميكس وماستر محمود عزت، وفوتوغرافيا عماد قاسم.

آخر أعمال محمد نور

وطرح محمد نور مؤخرًَا أول أغاني ألبومه الجديد «الحب»، والتي تحمل عنوان «سداح مداح»، وهي الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد «الحب بتفاصيله»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والمتاجر والمنصات الإلكترنية، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع إسلام ساسو، وميكس وماستر ياسر أنور.

محمد نور يتحدث عن ألبومه الجديد «الحب»

وكان الفنان محمد نور كشف خلال تصريح سابق لـ «الوطن» أن الألبوم الجديد يتكون من 7 أغاني سينجل مختلفة سوف يقوم بطرح أغنية جديدة كل فترة على مدار صيف 2022.

وعبر «نور» عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيته الأولى من الألبوم، إضافة إلى تعاونه مع الملحن عزيز الشافعي خلالها.

محمد نور ينتهي من تصوير فيلم «الحب وتفاصيله»

يذكر أن «نور» انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده الأخيرة في فيلمه الجديد «الحب وتفاصيله»، والذي يستعد لطرحه الفترة المقبلة، كما يشارك معه خلال أحداث الفيلم ابنه «نور» الذي سيقدم أغنية منفردة خلال أحداثه.