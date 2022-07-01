محمد نور يكشف لـ«الوطن» تفاصيل ألبومه الجديد: «7 أغاني سينجل»

يستعد الفنان محمد نور، لطرح ألبومه الغنائي الجديد، خلال الفترة المقبلة، حيث طرح منه الأغنية الأولى تحت عنوان «سداح مداح»، وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف الفنان محمد نور، لـ«الوطن»، تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد، مؤكدا أنه يتضمن 7 أغانٍ متنوعة وسيتم طرحه على طريقة الـ«سينجل»، أي سيجري طرح كل فترة أغنية.

محمد نور يكشف عن اسم ألبومه الجديد

وأكد الفنان محمد نور، أن الألبوم سيحمل اسم «الحب» وبالفعل تم طرح الأغنية الأولى منه كدعاية لفيلمه الجديد «الحب بتفاصيله» وهناك أيضا أغنية أخرى ضمن الألبوم سيتم طرحها داخل الفيلم.

وتحدث نور، عن نجاح أغنية «سداح مداح» قائلا: «أنا سعيد للغاية بالتفاعل الذي حدث مع الأغنية منذ الساعات الأولى من طرحها وخاصة لتعاوني مع الملحن عزيز الشافعي، الذي يحب العمل معه دائما».

تفاصيل أغنية «سداح مداح»

يذكر أن أغنية «سداح مداح» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع إسلام ساسو وميكس وماستر ياسر أنور وتقول كلماتها:

سداح مداح ارتاح في قلبي ده فاضي جدا متهيألي

هتلاقي فيه الحب عزري وليا عزري لو شت عقلي

أصل الجمال ده ما يتسبشي ياما شوفنا ياما وده ما تشفشي

والقصد إيه أنا معرفشي هودني خدني علي قد عقلي

في عرض خاص علي المشاعر وفي لحظه هبقي فنان وشاعر

وأقول في حسنك القصايد يا خد والع ورمش صايد

أصل الجمال ده مافيش منه قصر عليا اوي أكمنه

أثبت بألف دليل انه ده حلم عمري إللي اتحققلي

ويشارك محمد نور، في فيلم «الحب» بجانب عدد من الفنانين منهم ملك قورة ومصطفى أبو سريع وعلاء مرسي وكريم الحسيني ومحمد غنيم ومصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين وإخراج محمد حمدي.