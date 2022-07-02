محمد نور عن مشاركه ابنه في «الحب بتفاصيله»: صوته مميز.. هيغني

انتهى محمد نور مؤخرًا من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد «الحب بتفاصيله» والذي يشارك فيه بجانب مجموعة من الشباب وسيحتوي على عدد من الأغاني الخاصة به.

ومن المقرر أن يتضمن الحب بتفاصيله أغنية لابن الفنان محمد نور، إذ قال الفنان لـ«الوطن» إن ابنه عمر يشارك معه في فيلم الحب بتفاصيله وأنه سيقدم خلال الفيلم أغنية بصوته.

ابن محمد نور يقدم أغنية خاصة

وأكّد محمد نور أنَّ عمر سيقدم هذه الأغنية منفردًا بصوته، إذ أنَّه يغنيها في أحد المشاهد الخاصة به فكان لابد أن يقدمها بمفرده، واصفًا صوته بالمميز.

وكشف محمد نور أنَّه بالطبع يفكر ففي تقديم ديو غنائي مع ابنه عمر، ولكن لم يتمّ اختيار أغنية ليقدماها سويا حتى الآن، وحين العثور على أغنية مناسبة بالطبع سيقدماها سويًا.

الحب بتفاصيله

فيلم الحب بتفاصيله هو بطولة محمد نور وملك قورة ومصطفى ـبو سريع وعلاء مرسي وكريم الحسيني ومحمد غنيم ودينا هلال ومصطفي عباس وعددآ خر من الفنانين وهو من تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي واخراج محمد حمدي.

كما أنَّ محمد نور كان قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان سداح مداح وهى الأغنية الدعائية الأولى للفيلم والتى تعاون فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي وتوزيع إسلام ساسو وتقول كلمات الأغنية ..

سداح مداح ارتاح في قلبي ده فاضي جداً متهيألي.

هتلاقي فيه الحب عزري وليا عزري لو شت عقلي.

أصل الجمال ده ما يتسبشي ياما شوفنا ياما وده ما تشفشي.

والقصد إيه أنا معرفشي هوديني خديني علي قد عقلي.