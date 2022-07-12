محمد نور يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد الليلة: رجعنا من تاني (فيديو)

أعلن الفنان محمد نور، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح ثاني أغاني ألبومه الجديد الليلة.

ونشر محمد نور برومو الأغنية وعلق عليها قائلا: «أغنية رجعنا من تاني، الأغنية التانية من ألبوم الحب، هتسمعوها النهاردة الساعه 6 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».

أغنية سداح مداح

وطرح الفنان محمد نور مؤخرا أولى أغنيات ألبومه الجديد «الحب»، والأغنية الدعائية الأولى من فيلمه الجديد «الحب بتفاصيله»، عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، وتحمل الأغنية الجديدة اسم «سداح مداح» وهي من إنتاج شركة «كيوب ميوزيك».

«سداح مداح» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع إسلام ساسو، وميكس وماستر ياسر أنور، وتقول كلماتها:

سداح مداح ارتاح في قلبي ده فاضي جدا متهيألي

هتلاقي فيه الحب عزري وليا عزري لو شت عقلي

أصل الجمال ده ما يتسبشي ياما شوفنا ياما وده ما تشفشي

والقصد إيه أنا معرفشي هودني خدني علي قد عقلي

في عرض خاص علي المشاعر وفي لحظه هبقي فنان وشاعر

وأقول في حسنك القصايد يا خد والع ورمش صايد

أصل الجمال ده مافيش منه قصر عليا اوي أكمنه

أثبت بألف دليل انه ده حلم عمري إللي اتحققلي.