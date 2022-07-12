كريم عبدالعزيز يشيد بـ أحمد عز: «عملنا صداقة داخل الفيلم»

أشاد الفنان كريم عبد العزيز بكواليس فيلم «كيرة والجن»، مع الفنان أحمد عز، إذ ذكر أنه عندما يتم العمل مع أشخاص محترمة، تحترم عملها وتحترم الصناعة وتحترم الورق وكذلك المخرج، فيصبح الممثل مجبرا على أن يقدم احترامه، والطرف الآخر يقدم احترامه أيضًا.

وقال عبدالعزيز: «مروان حامد قالي أنا وأحمد عز بدونكم مكنتش هعرف أعمل الفيلم ده، أنا فرحان جدًا بفكرة أحمد عز معايا في الفيلم، لما يكون فيه بطلين ويجمعهم هذا القدر من الحب والاحترام فهذا أمر جميل».

أعرف أحمد عز عن قرب قبل تجسيد الفيلم

وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره بصحبة أحمد عز، على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أنه يعرف أحمد عز عن قرب قبل تجسيد الفيلم، «يعني إحنا داخلين الفيلم أصحاب، والأعمال بتتعمل بالحب والاحترام»، وفي الوقت نفسه هناك قدر من المساحة أن يثبت كل منهما جدارته في العمل، «عامل زي ماتش الكرة، هترقصيني هرقصك بس مش هعورك»، مؤكدًا أن الفنان أحمد عز سجل مشاهده منفردًا، وكذلك هو «كريم عبد العزيز» سجل مشاهده بشكل منفرد.

يجمعني بأحمد عز الحب والاحترام

وأشاد الفنان كريم عبد العزيز بالفنان أحمد عز، قائلًا: «أمر صعب إنك تعرفي تتعاملي مع فنان إنسانيًا، ده أمر نادر، إحنا بنعمل صداقة داخل الفيلم، الصداقة دي لو فيها كذب ومش خارجة من قلوبنا، هيبقى فيها كذب وهتطلع على الشاشة كذب».