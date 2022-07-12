عمرو دياب يبدأ حفله في العلمين الجديدة بأغنية «يا أنا يا لا»

بدأ الهضبة عمرو دياب منذ قليل، حفله الغنائي الضخم في العلمين، وافتتحه بأغنية «يا أنا يا لا».

وظهر عمرو دياب وجميع الحضور مرتدين اللون الأبيض حسبما اشترطت الجهة المنظمة لحفل الهضبة، التي طالبت بضرورة ارتداء الحضور لملابس بيضاء.

بشرى تشارك جمهورها فيديوهات من حفل الهضبة

وحرصت الفنانة بشرى على مشاركة جمهورها مقاطع من حفل عمرو دياب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الذي حرصت على حضوره مرتدية اللون الأبيض.

عمرو دياب يطرح أغنية ميكس

وطرح عمرو دياب منذ أيام أغنية ميجا ميكس مكونة من ثلاث أغنيات بينها وزير السعادة، من كلمات هاني رجب، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عادل حقي، ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وأغنية بحبك من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي، ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري.

أغنية ناس حلوة من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري.