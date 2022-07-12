كلمات أغنية بحبك لـ عمرو دياب: «أنت اللي بقى يا حبيبي يظهر بتخاف»

يبحث قطاع عريض من الجمهور عن كلمات أغنية بحبك لـ عمرو دياب، التي طرحها في الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك عبر منصة أنغامي، وصفحات الهضبة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت التريند ومحركات البحث وتداولها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

كلمات أغنية بحبك للفنان عمرو دياب

كلمات أغنية بحبك لـ عمرو دياب، للشاعر أيمن بهجت قمر، ومن ألحان محمد يحيى، ومن توزيع عادل حقي الذي تعاون مع الهضبة في أغنية وزير السعادة التي تصدرت أيضًا محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي.

ومن كلمات أغنية بحبك للفنان عمرو دياب، التي تم طرحها في الساعات الماضية:

ب و ح وب وك بحبك

لو قصادي ده وده أحبك

لو يعيدوا عمري برضه أحبك

وهحبك أضعاف

عندي اعترافين

الأولاني لو سوا واقفين

مبشوفش تاني ولا مالي العين

غيرك حبيبي ولا غيرك يتشاف

هما اعترافين

التاني باجي عندك وبسيب

روحي بمزاجي من غير ترتيب

إنت اللي بقى يا حبيبي يظهر بتخاف

تحكي متحكيش

100 حاجة قالت أنا وإنت مفيش

ما بينا تالت الليلة هنعيش

وبكرة بقى يبقى يحلها حلاّل

حفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة مساء اليوم

ومن المقرر أن يحيي عمرو دياب حفلًا غنائيًا مساء اليوم الثلاثاء في أحد المولات الكبيرة بمدينة العلمين الجديدة، الذي يسيطر عليه اللون الأبيض سواء في الديكور أو الملابس، حيث اشترطت الجهة المنظمة، ضرورة ارتداء الحضور إطلالات باللون الأبيض.

وسيطرت أخبار حفل الهضبة مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا أسعار التذاكر التي تبدأ من 1500 جنيه، وتصل لـ 10 آلاف جنيه للفرد الواحد.