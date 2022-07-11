أسعار التذاكر تبدأ من 1500 جنيه.. آخر تجهيزات مسرح حفل عمرو دياب بالعلمين

تجرى الآن التجهيزات النهائية والاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب في أحد المولات الشهيرة بالعلمين الجديدة، والذي يقام غدا.

الحفل غدا من العلمين

تم تجهيز المسرح لـ عمرو دياب بأحدث التجهيزات والإمكانيات التي تتوفر في الحفلات اللايف، ويتميز أيضا الحفل بالديكور باللون الأبيض والملابس الرسمية للحفل هو الأبيض، ويشارك في الحفل نجم الفاير أحمد عصام.

أسعار التذاكر تبدأ من 1500 جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه للشخص الواحد، والفئة الثانية 20 ألف جنيه، وتضم على الأقل 10 أفراد يصل سعر تذكرة الفرد فيها لـ2000 جنيه، أما الطاولة في الفئة الثالثة بـ20 ألف جنيه وتضم 8 أشخاص فقط ويصل سعر الفرد فيها لـ2500 جنيه.

عمرو دياب يطلق 3 أغنيات جديدة

وطاولة الفئة الثالثة بـ35 ألف جنيه، وتضم 10 أفراد بتذكرة تبلغ 3500 جنيه للشخص الواحد، والفئة الرابعة 32 ألف جنيه، ولكنها تضم 8 أشخاص فقط بتذكرة تبلغ 4 آلاف جنيه للفرد الواحد.

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد طرح اليوم ثلاث أغنيات جديدة مع تطبيق أنغامي وهي

«ميجا ميكس»، مكون من 3 أغنيات عبر تطبيق أنغامي، وهي: «ناس حلوة، ب وح وب وك، ووزير السعادة».

أغنية «ناس حلوة» لـ عمرو دياب، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري.

أما أغنية «ب و ح و ب و ك»، من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، وميكساج وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل اندرو داوود وشيري شكري.

بينما أغنية «وزير السعادة» كلمات هاني رجب، ألحان أحمد زعيم، توزيع عادل حقي، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داوود وشيري شكري، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.