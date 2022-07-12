كلمات أغنية وزير السعادة لـ عمرو دياب.. «الدنيا حلوة ملهاش إعادة»

تصدرت كلمات أغنية وزير السعادة التي طرحها الفنان عمرو دياب في الساعات القليلة الماضية عبر منصة أنغامي، وصفحة الهضبة الرسمية على السوشيال ميديا، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، إذ حرص عدد من جمهوره ومتابعيه تداول كلمات الأغنية فيما بينهم.

كلمات أغنية وزير السعادة لـ عمرو دياب

كلمات أغنية وزير السعادة للشاعر هاني رجب، وألحان أحمد زعيم، توزيع عادل حقي، وميكساج وديجتال ماستر أمير محروس.

وتضمنت كلمات أغنية وزير السعادة للفنان عمرو دياب:

عيشها برواقة ملهاش إعادة

اسألني أنا وزير السعادة

الحلو قوله في وشه يا حلو

وأبعد بعيد لو كان مش حلو

خليك مع اللي يخليك حلو

دور على اللي بيسعدنا

خلي المزاج معاك عالي وتمام

واللي بوشين بلاش وياه الكلام

والدنيا حلوة ملهاش إعادة

اسألني أنا وزير السعادة

طبع الحياة مفيهوش نقاوة

اسمع كلامي عيشها بهدواة

واللي يعاديك بلاش من العداوة

هو اللي خسران متعتها

أحمد زعيم عن تعاونه مع الهضبة: دخلت التاريخ

وعبّر الملحن أحمد زعيم، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» عن فرحته الكبيرة لتصدر أغنية وزير السعادة، التريند بمجرد طرحها، وتأكيده أن كلمات الأغنية «لايقة» على عمرو دياب، الذي يعد من أفضل وأهم مطربي الوطن العربي.

وأشار إلى أن تعاونه مع عمرو دياب، أمرًا فارقًا في مسيرته داخل المجال الفني، متابعًا: «أنا دخلت التاريخ بالتعاون مع الهضبة، وأتمنى تكرار العمل معه، لأن كل من تعاون مع عمرو دياب وعمل معه دخل التاريخ، سواء كانوا من الملحنين أو الشعراء أو الموزعين، لأنه نجم أسطورة».