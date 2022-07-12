عمرو دياب يتصدر تريند جوجل بوزير السعادة قبل ساعات من حفل العلمين

‎احتل النجم عمرو دياب، صدارة التريند على محرك البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وتصدر «وزير السعادة»، الذي أصبح لقبًا جديدًا للهضبة، مؤشرات البحث عقب طرحه ميجا ميكس مكون من ثلاث أغنيات بينها وزير السعادة.

وكان عمرو دياب قد تصدر تريند «تويتر» أيضًا خلال الساعات الماضية، بعد طرح الميجا ميكس الثلاثي، حيث دشن جمهوره ثلاثة وسوم في مقدمة كلمات البحث وهي: ناس حلوة وبحبك ووزير السعادة.

‎أغاني الميكس: «ناس حلوة- بحبك- وزير السعادة»

أغنية ناس حلوة من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وتسجيل أندرو داود وشيري شكري.

وأغنية بحبك من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي، مكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري.

بينما جاءت أغنية وزير السعادة، من كلمات هاني رجب، ألحان أحمد زعيم، توزيع عادل حقي، مكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وتسجيل أندرو داود وشيري شكري ، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

‎الهضبة يحيى حفلًا غنائيًا مساء اليوم بالعلمين الجديدة

ويواصل عمرو دياب طرح أغنياته في موسم صيف 2022 حيث تصدر ترند موقع «تويتر» مؤخرًا بأغنيته اللوك الجديد، كما يستعد الهضبة لإحياء حفل كبير في مدينة العلمين الجديدة مساء اليوم.

واشترطت الجهة المنظمة لحفل الهضبة ضرورة ارتداء الحضور بملابس بيضاء، فيما تبدأ أسعار تذاكر الحفل من 1500جنيه وتصل لـ10 آلاف جنيه للفرد الواحد.