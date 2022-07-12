محمد أسامة يطرح برومو أغنيته الجديدة «عمو سمير»

طرح المنتج تامر عبد المنعم البرومو الدعائي لأغنية الطفل محمد أسامة الجديدة «عمو سمير»، وذلك على يوتيوب.

تصوير أغنية عمو سمير في لبنان

أغنية عمو سمير تم تصويرها في العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج عبد الوهاب خطيب، وهي كلمات محمد يحيى وحسن المهدي ولحن ورؤية فنية محمد يحيى، وتوزيع عمرو الخضري وإنتاج مشترك تامر عبد المنعم ومحمد يحيى.

وروج محمد أسامة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لأغنيته الجديدة، قائلا: «استنوا أغنيتي الجديدة عمو سمير قريبا».

طرح كليب عمو سمير 21 يوليو

ومن المقرر طرح كليب عمو سمير لـ محمد أسامة، 21 يوليو الجاري، مع انطلاق حفلات الصيف بشواطئ العلمين وشرم الشيخ.