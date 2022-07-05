«محمد أسامة» طفل أغنية الغزالة رايقة يشترى سيارة.. وخايف من الحسد

تصدر الطفل محمد أسامة صاحب أغنية الغزالة رايقة التي تم تقديمها في فيلم من أجل زيكو للفنان كريم محمود عبد العزيز تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مجموعة صور عبر صفحته الخاصة على موقع الفيس بوك.

وكشف الطفل محمد أسامة من خلال الصور التي نشرها عبر صفحته الخاصة عن شرائه لأول سيارة له، والتقط عددا من الصور لها وهو يجلس فوقها ويده ملطخة بالدماء في إشارة إلى ذبيحة لمنع الحسد.

طفل الغزالة رايقة يكشف عن أول سيارة له

وتفاعل الجمهور مع أسامة بشكل كبير عبر صفحته الخاصة، وهنأوه بسيارته الجديدة.

يذكر أن الطفل محمد أسامة عُرف بعد تقديمه أغنية الغزالة رايقة، وهي الأغنية الدعائية لفيلم من أجل زيكو، التي تعاون فيها مع الملحن إيهاب عبد الواحد، وهي من كلمات منة عدلي القيعي وألحان أحمد طارق يحيى.

وحققت الأغنية نجاحا جماهيريا كبيرا بمجرد طرحها، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 55 مليونا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كلمات أغنية الغزالة رايقة

وتقول كلمات الأغنية:

يا ليل ليل يا ليل

لي لي لي يا ليل

الغزالة رايقة ما الناس الحلوة سايقة

يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه

ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة

طب وحياة المحبة مادام

جيت جنبي خلاص خليك

الطبلة دي لا ده قلبي

الطبلة دي لا ده قلبي

بيدق ورا المقسوم

الدلع له ناسه متأسسين بأساسه