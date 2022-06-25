محمد أسامة: تجميع 40 مليون جنيه لعلاج «رقية» ملحمة بدأتها «الوطن»

قال محمد أسامة، الصحفي بجريدة «الوطن»، إن ما حدث من جمع 40 مليونا لعلاج الطفلة «رقية»، المصابة بمرض ضمور العضلات، ملحمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، «والد رقية تواصل معي وطلب مني نعمل موضوع عنها ونتكلم عنها، وكانت الوطن أول جريدة تنشر عن رقية منذ يوم 25 مايو الماضي».

أسامة: والد الطفلة حصل على أرقام لحسابات رقية يوم 1 يونيو

وأضاف «أسامة»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن والد الطفلة كان متواصلا مع وزارة التضامن من أجل فتح حساب لجمع الأموال حتى يتمكن المواطنون من التبرع للطفلة لتحصل على حقنة علاجها، «والد الطفلة حصل على أرقام لحسابات رقية يوم 1 يونيو».

أسامة: بعتنا مراسل الوطن في الإسكندرية لرقية يوم 28 مايو

واستطرد: «بعتنا مراسل الوطن في الإسكندرية لرقية يوم 28 مايو من أجل التصوير معها، وبعدها تيم السوشيال ميديا في الوطن طلب مني يوميا تصريحات من والد ووالدة رقية، وبشكل يومي كان بينزل بوست خاص برقية، وإيمانا بالفكرة لم نعمل على الجانب الخبري فقط، لكننا اتجهنا إلى إطلاق الحملة».

وأوضح أن قضية «رقية» وصلت خلال الأسبوع الأخير لتكون رقم 1 على مستوى الجمهورية في الأكثر بحثا على تويتر، «بشكل يومي كان بينزل بانر للطفلة رقية، بخلاف التفاعلي على قضيتها حتى تصل لكل منزل مصري يساعد في التبرع لإنقاذ حالتها».