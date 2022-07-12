أحمد عز: حبي لـ«كريم عبد العزيز» لا يمنع الغيرة.. ويجب احترام ذكاء الجمهور

قال الفنان أحمد عز إن فيلم «كيرة والجن» الذي شاركه بطولته كريم عبدالعزيز، تم تصويره على مدار 3 سنوات، وهذا أمر في غاية الصعوبة، إذ إن الفنان يظل مجبرًا على الحفاظ على وزنه وشكله وهيئته طوال هذه الفترة، «مش بتكلم عليا أنا بس أو أنا وكريم بس، أنا بتكلم عن كل شخص شارك في العمل لازم يحافظ على ده، وده إحنا بنعتبره الجانب الأسهل، لأن الأصعب أنك ترجع لنفس الأحاسيس ونفس المود».

أحمد عز يشيد بالمخرج مروان حامد

وأضاف «عز»، خلال حواره بصحبة كريم عبد العزيز، على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أنه من أجل الخروج من حالة إلى حالة والعودة بنفس المود أمر صعب للغاية، ولكن ما سهل الأمر هو وجود مروان حامد مخرج الفيلم: «مروان حامد عامل زي اللي خلص مذاكرة، وعمال يراجع طول الوقت»، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة العمل على احترام ذكاء المشاهد وتقديم محتوى يليق به، «عاوزين نقلل الضغط شوية على أبطال كافة الأعمال، منقعدش نقول ده حلو وده وحش».

أحمد عز: عملي مع كريم عبدالعزيز أمر جيد

وأوضح الفنان أحمد عز أن المخرج مروان حامد سهل عليهم كافة السيناريوهات، «عملي مع كريم عبد العزيز أمر جيد جدًا، ومش معنى أننا بنشتغل مع بعض وبنحب بعض ونحترم بعض، إننا مانغيرش، لا لازم نغير، بس غيرة هادفة، يعني ألاقي كريم عمل مشهد حلو، أشتغل أنا على نفسي عشان أبقى أحسن وأعمل زيه وأكون على نفس المستوى، وفي الآخر، الجمهور مش بيحب واحد بس، الجمهور مينفعش ينضحك عليه، مينفعش نعمل مشهد فيك كده مفيهوش إحساس ويدخل على الناس عادي لازم نحترم ذكاءهم».