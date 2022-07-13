حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 13-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يعاني مواليد برج الجدي اليوم من العصبية بسبب معاكسة القمر للبرج، لذلك عليهم الانتباه، وذلك وفق ما كشفته خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

وفي إطار قيام بوابة «الوطن» بالإجابة عن تساؤلات القراء حول الأبراج وحركة الأفلاك، نقدم حظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني لأصحاب برج الجدي من المهتمين بحركة الفلك والكواكب، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الجدي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، على المستوى العلمي والمهني، يجعلك القمر المكتمل ببرجك متحفزا، لذا عليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، إن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية مع شريك الحياة وتكون أكثر هدوءا.

مشاهير برج الجدي

مواليد برج الجدي من الشخصيات الناضجة والقادرة على تحمل المسئولية، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.