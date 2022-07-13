حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 13-7-2022 عاطفيا ومهنيا

الثقة الشديدة بالنفس من أبرز صفات مواليد برج الدلو، فهم محاورين بشكل جيد مما يجعلهم يكسبون زملائهم في العمل والمجال المهني، لذلك ينجحون في مجالاتهم المختلفة، خاصة التي تتطلب العمليات الحسابية مثل التجارة.

وفي إطار قيام بوابة «الوطن» بالإجابة عن تساؤلات القراء الذين يبحثون عنها عبر محرك «جوجل»، نقدم حظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني لأصحاب برج الدلو من المهتمين بحركة الفلك والكواكب، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الدلو وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، على المستوى العلمي والمهني، يكون القمر المكتمل بمنزل الصحة يطالبك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة، وأن تتحرك تنظم جهودك في كل ما يفيدك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» إن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، الفلك ينصحك اليوم أن تكون متحفظا في كلامك وتتجنب الفخر بنفسك.

مشاهير برج الدلو

من أبرز نجوم برج الدلو الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.