أمريكا: حزمة مساعدات اقتصادية لأوكرانيا بقيمة 1.7 مليار دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها سترسل 1.7 مليار دولار إضافية (1.4 مليار جنيه إسترليني) كمساعدات اقتصادية لأوكرانيا، للمساعدة في مواصلة تمويل الخدمات الأساسية في البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان وزراء الخارجية الأوروبيين في وقت متأخر يوم الاثنين، بالموافقة على مليار يورو (850 مليون جنيه إسترليني)، وهي الدفعة الأولى من حزمة الإنقاذ البالغة 9 مليارات يورو المتفق عليها في مايو الماضي.

ومثل الأموال الأوروبية، فإن المدفوعات الأمريكية هي أيضًا جزء من حزمة أوسع تقدر بـ7.5 مليار دولار (6.3 مليار جنيه إسترليني) كمساعدة وقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو، وتصل إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني تقريبًا وهو المبلغ المعتمد كمساعدة لأوكرانيا من كلا الجانبين من المحيط الأطلسي في آخر 24 ساعة فقط.

المساعدات تستهدف مساعدة المتضررين من الغزو

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في بيان، إن الأموال كانت تهدف إلى مساعدة أولئك الذين يعانون من الغزو الروسي لأوكرانيا والذي بدأ في 24 فبراير الماضي.

وأضافت أن هذه المساهمة الأخيرة من المساعدة الاقتصادية لأوكرانيا هي جزء من التزام الرئيس بايدن بدعم حكومة أوكرانيا، وهي تدافع عن ديمقراطية أوكرانيا ضد حرب روسيا غير المبررة.

وأوضحت أن هذه الأموال ستساعد الحكومة الديمقراطية في أوكرانيا على تقديم الخدمات الأساسية لشعب أوكرانيا، وستوجه الأموال نحو العمليات الحيوية في أوكرانيا، مثل دفع رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وفقًا لبيان الخزانة.

والتقت وزيرة الخزانة الأمريكية موجودة حاليًا في طوكيو، بوزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تعزيز العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.

وبحسب وكالة فرانس برس، قال وزير مالية جمهورية التشيك زبينيك ستانجورا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن الأموال الأوروبية ستكون مفيدة على الفور، حيث تناقش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جدولا زمنيا للإفراج عن بقية الحزمة الموافق عليها.

وأضاف، «سيوفر ذلك لأوكرانيا الأموال اللازمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وضمان تشغيل البنية التحتية الحيوية».

أوكرانيا تعمل على ترميم وتوسيع بعض موانئها النهرية

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة الجارديان يوم السبت، أن أوكرانيا تعمل على ترميم وتوسيع بعض موانئها النهرية التي توقفت منذ فترة طويلة على نهر الدانوب، لتسهيل تصدير الحبوب بسبب الحصار الروسي على البحر الأسود.

فيما أوضحت صحيفة كييف إندبندنت اليوم الثلاثاء، أن 16 سفينة دخلت الآن عبر قناة الدانوب والبحر الأسود لتحميل الحبوب الأوكرانية، بمساعدة البحرية الأوكرانية.

وقالت الصحيفة، إن أكثر من 90 سفينة تنتظر دورها حاليا، حيث تتوقع أوكرانيا زيادة الصادرات الشهرية من الحبوب بمقدار 500 ألف طن.

وجرى فتح استخدام قناة الدانوب بعد أن حررت أوكرانيا جزيرة الأفعى من القوات الروسية في 30 يونيو الماضي.