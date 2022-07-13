دينا الشربيني: حبيت مرتين وبعمل نفس الغلطات.. أؤمن بالحب من أول نظرة

تحدثت الفنانة دينا الشربيني خلال لقائها في برنامج AB TALKS مع أنس بوخش عن علاقتها بالحب، قائلة: «أنا حبيبة وأؤمن بالحب من أول نظرة، بتحس إنك اتخطفت، أنا حصلتلي الصراحة قبل كده، وأنت بتعرف بعد كده الشخص كويس أم لا».

دينا الشربيني: الحب سلاح ذو حدين

وقالت دينا الشربيني: «ولكن الحب ده سلاح ذو حدين، بحبه جدا وساعات بقول لا خلاص مش هحب تاني لأنه بيوجع، أنا بحب الحب نفسه لأن إحساس الحب نفسه حلو، إن حد بيحبك وبيطمن عليك وخايفين على بعض، كحب أو أصدقاء أو أهل بس لما تبقى في علاقة خطوبة أو جواز أوقات كتير بتتوجع ودا اللي مش بحبه في الحب».

وأشارت خلال حوارها إلى أنها أحبت مرتين في حياتها ولكنها تقوم بنفس الأخطاء مرة أخرى: «أنا حبيت مرتين في حياتي، بس بعمل نفس الغلطات تاني»، مضيفة: «الحب بالنسبة لي زي الكيك لما تشم ريحته ممكن تستطعم طعمه، أنا برضو بيرجعلي ذكرياتي مع قصة الحب من ذكرياتي مع المكان».

آخر أعمال دينا الشربيني

يذرك أن أخر أعمال دينا الشربيني مشاركتها في بطولة مسلسل المشوار مع الفنان محمد رمضان، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022، إذ جسدت دور «ورد» زوجته ضمن أحداث العمل الذي حصد العديد من الإشادات وقت عرضه.

أبطال مسلسل المشوار

المسلسل من بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، بيومي فؤاد، الطفل محمد عزازي، سيد رجب، كارلين خليل، أحمد مجدي، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.