تطعيم 15 ألف مواطن ضد كورونا خلال عيد الأضحى في الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية اليوم، أن مراكز اللقاح تعمل بكافة طاقتها وتم تطعيم أكثر من 15 ألف مواطن خلال أيام عيد الأضحى المبارك بتعليمات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة.

تطعيم 15 ألف مواطن ضد كورونا

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي، علي انتظام العمل بجميع مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا خلال أيام عيد الأضحى المبارك كما تم تطعيم أكثر من 15 ألف مواطن خلال أيام العيد.

وحث المواطنين على تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والنوادي وغيرها من الأماكن المغلقة.

بدء تطعيم الجرعة التنشيطية الرابعة من لقاحات كورونا

ووجهت وزارة الصحة إلي مديري مراكز لقاح فيروس كورونا ببدء تطعيم الجرعة التنشيطية الرابعة من لقاحات فيروس كورونا في إطار تنفيذ تعليمات وزير الصحة وتفعيل تطعيم المترددين على مراكز اللقاح الحاصلين على الجرعة التنشيطية الثالثة بجرعتهم الرابعة طبقا لجدول التطعيمات وتسجيل بيانات متطعمي الجرعة الرابعة.

عمل وحدات الغسيل الكلوي بصحة الدقهلية خلال العيد

ومن جهة أخرى قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إن جميع وحدات الغسيل الكلوي بصحة الدقهلية وعددها 33 وحدة غسيل كلوي تعمل بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقدم وحدات الغسيل الكلوي بالدقهلية الخدمة لعدد 3000 مريض غسيل كلوي بشكل منتظم 3 مرات أسبوعيا.

وأضاف مكين أنه من المنتظر إجراء أكثر من 9000 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى الجارية مدة الجلسة الواحدة لكل مريض 4 ساعات، وتم تأمين وتوفير كافة المستلزمات اللازمة لتلك الجلسات، مشيرا إلى أن الفرق الطبية بصحة الدقهلية ترفع شعار عيدنا هو راحة المريض وخدمته.