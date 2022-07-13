نبيلة عبيد: أفضل قضاء العيد وسط بنات أشقائي في المنزل

أكدت الفنانة نبيلة عبيد أنها تفضل قضاء أيام العيد في منزلها وسط بنات أشقائها، منذ بداية جائحة كورونا.

وقالت نبيلة عبيد في تصريحات خاصة إلى «الوطن»: « لا أفضل السفر أو الذهاب لأي مكان أيام الأعياد وطقوسي في العيد أنه بعد الأضحية نتجمع مع الأسرة فقط».

نبيلة عبيد وبرنامجها الإذاعي

وانتهت الفنانة نبيلة عبيد في الفترة الماضية من تسجيل عدد من حلقات برنامجها الإذاعي الجديد «مع نبيلة» والذي أعلنت منذ أيام، عبر «صوت القاهرة الكبرى»، تتحدث فيه عن ذكرياتها وأعمالها الفنية.

وكتبت عبر حسابها على «إنستجرام»: «اسمحوا لي أن أعلن عن خبر فني جديد حتكونوا انتوا أول ناس تعرفوه، أنا وافقت على فكرة لطيفة جداً، لأول مرة فى الإذاعة المصرية العريقة برنامج أسبوعي بعنوان «مع نبيلة عبيد» أتكلم فيه عن حاجات فنية كتيرة، وأحكى فيه ذكرياتي في الأفلام اللي قمت ببطولتها وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التليفزيون أو المسرح، وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها وممكن مفاجآت كتير هتشاركوني فيها بالأسئلة والاستفسارات اللي حتجيلي منكم».

كواليس تسجيل برنامج نبيلة عبيد الإذاعي

ونشرت نبيلة عبيد بعدها بأيام كواليس تسجيل البرنامج، معلقة: «أصدقائي العزاز، ابتديت بكل حماس تسجيل الحكايات الفنية اللي عايشتها من بداية مشواري الفني، والذكريات الجميلة مع النجوم والأصدقاء، واللي هتتابعوها من خلال البرنامج الإذاعي الأسبوعي (مع نبيلة عبيد) على أثير إذاعة القاهرة الكبرى».