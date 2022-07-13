القمح يقترب من أقل سعر في 4 أشهر.. اعرف الأسباب

تراجعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو إلى أقل من 8 دولارات للبوشل، مقتربة من أدنى مستوى لها في أربعة أشهر عند 7.8 دولار في السادس من يوليو، ومددت تراجعها عن مستويات ما قبل الحرب الروسية على أوكرانيا بدعم من توقعات العرض الأقوى.

زيادة حادة في العرض والصادرات

أشارت بيانات جديدة من تقرير العرض والطلب الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية إلى زيادة حادة في العرض والصادرات وإنهاء مخزونات القمح في الولايات المتحدة، مع توقع انخفاض الاستهلاك لبقية العالم للعام التسويقي 2022/23، في الوقت نفسه، أدت مخاوف الركود العالمي إلى مراجعة تقديرات الاستهلاك للسنة التسويقية الحالية بالخفض.

أعلى سعر للقمح

تاريخيا، وصل سعر القمح إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13.50 في مارس 2022 للبوشل الواحد، ومن المتوقع تداول القمح عند 90.8.19 دولار أمريكي للبوشل بنهاية هذا الربع «يوليو - سبتمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 10.03.42 دولار أمريكي للبوشل غضون 12 شهرًا.

تتاح العقود الآجلة للقمح للتداول في بورصة شيكاغو للتجارة (CBOT) ويورونكست وبورصة كانساس للتجارة (KCBT) وبورصة مينيابوليس للحبوب (MGEX)، ويضم العقد القياسية هي 5000 بوشل.

تضم قائمة أكبر منتجي القمح دول الصين والهند وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا، في حين تعتبر روسيا أكبر مصدر للقمح تليها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأوكرانيا وأستراليا والأرجنتين، وتمثل أوكرانيا وروسيا ما يقرب من 30% من صادرات القمح العالمية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية فبراير الماضي.