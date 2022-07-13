تفاصيل ألبوم لطيفة الجديد: 5 أغنيات فيديو كليب

تستعد النجمة لطيفة، لإطلاق ألبومها الغنائي الجديد لطيفة 2022، والذي تعود به للساحة الغنائية بعد فترة غياب طويلة تغيبت فيها بسبب ظروف جائحة كورونا.

الألبوم الجديد سيتضمن 5 أغنيات وهو من إنتاج وتوزيع شركة روتانا وسيتم إطلاقه عبر المنصات السمعية والإلكترونية أنغامي وديزر وعبر الصفحات الرسمية للشركة ولطيفة.

لطيفة تصور 5 أغنيات بطريقة الفيديو كليب

ويتضمن العمل 5 أغنيات بلهجات عربية مختلفة منها مصرية وتم تصوير كافة الأغنيات بطريقة الفيديو كليب لكي يتم اطلاقهم تباعا

- هنعيشها مره واحدة من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى.

- أحسن أحسن من كلمات تامر حسين ، وألحان عزيز الشافعي.

- اعطيني دم من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم.

- معشوق حبيبو هنا من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم.

- طار طار من كلمات وألحان رضا شعير .

طار طار أول أغنيات الألبوم الجديد

روتانا كانت قد طرحت البرومو التشويقي، لأول أغنيات الالبوم وعلقت عليه: «طار طار من ألبوم لطيفة 2022، كلمات وألحان رضا شعير، وتوزيع مختار الكبسي، الخميس موعدنا».

حماس لطيفة للألبوم

لطيفة كانت قد أعلنت عن تحمسها للألبوم منذ أيام قائلة: «أنا متحمسة جدا للجديد إن شاء الله يعجبكم ويسعدكم زي ما أنا مبسوطة بيه»