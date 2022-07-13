تفاصيل ألبوم لطيفة الجديد: 5 أغنيات فيديو كليب
كتب:
محمود الرفاعى
04:59 ص | الأربعاء 13 يوليو 2022
لطيفة
تستعد النجمة لطيفة، لإطلاق ألبومها الغنائي الجديد لطيفة 2022، والذي تعود به للساحة الغنائية بعد فترة غياب طويلة تغيبت فيها بسبب ظروف جائحة كورونا.
الألبوم الجديد سيتضمن 5 أغنيات وهو من إنتاج وتوزيع شركة روتانا وسيتم إطلاقه عبر المنصات السمعية والإلكترونية أنغامي وديزر وعبر الصفحات الرسمية للشركة ولطيفة.
لطيفة تصور 5 أغنيات بطريقة الفيديو كليب
ويتضمن العمل 5 أغنيات بلهجات عربية مختلفة منها مصرية وتم تصوير كافة الأغنيات بطريقة الفيديو كليب لكي يتم اطلاقهم تباعا
- هنعيشها مره واحدة من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى.
- أحسن أحسن من كلمات تامر حسين ، وألحان عزيز الشافعي.
- اعطيني دم من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم.
- معشوق حبيبو هنا من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم.
- طار طار من كلمات وألحان رضا شعير .
طار طار أول أغنيات الألبوم الجديد
روتانا كانت قد طرحت البرومو التشويقي، لأول أغنيات الالبوم وعلقت عليه: «طار طار من ألبوم لطيفة 2022، كلمات وألحان رضا شعير، وتوزيع مختار الكبسي، الخميس موعدنا».
حماس لطيفة للألبوم
لطيفة كانت قد أعلنت عن تحمسها للألبوم منذ أيام قائلة: «أنا متحمسة جدا للجديد إن شاء الله يعجبكم ويسعدكم زي ما أنا مبسوطة بيه»