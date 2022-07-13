محطات الوقود تبدأ تطبيق أسعار الوقود الجديدة.. اعرف التفاصيل

بدأت محطات تموين السيارات، في تطبيق أسعار الوقود الجديدة، قبل قليل، وذلك عقب تحريك السعر من قبل لجنة التسعير التلقائي للوقود بوزارة البترول والثروة المعدنية، وتراوحت الزيادة بين جنيه و 50 قرشا في بنزين 80 و 92 و 95 والسولار.

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية، بشكل ربع سنوي، وذلك لبمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق الأسعار الجديدة للوقود.

تطبيق أسعار الوقود الجديدة من التاسعة صباحا

وتستعرض «الوطن»، أسعار الوقود الجديدة، التي بدأ العمل بها في تمام الساعة التاسعة صباحا اليوم، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة، حيث جاءت كالتالي:

- جاء سعر لتر البنزين 80 بـ8 جنيهات.

- كما حُرك سعر لتر البنزين 92 لـ9.25 جنيه.

- جاء سعر لتر البنزين 95 بـ10.75 جنيه.

- وبلغ سعر بيع لتر السولار بـ7.25 جنيه.

كما جرى تحريك سعر بيع المازوت ورفعه 400 جنيه للمستودعات ليصل إلى 5000 جنيه للطن، وتثبيته للصناعات الغذائية ولشركات إنتاج الكهرباء.

كيف يتم تحديد أسعار الوقود الجديدة؟

وتحدد وزارة البترول، أسعار الوقود الجديدة، بالتعاون مع «المالية»، وفق عدة محركات رئيسية حتى يصل السعر للمستهلك بشكل عادل، ويتم ذلك وفق «آلية تسعير الوقود»، وعوامل أخرى منها السعر العالمي لبيع المنتجات البترولية وبرميل خام برنت، وسعر صرف العملات الجنبية، بجانب تكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك.

كما تعمل لجنة تسعير الوقود على دراسة الوضع والسوق العالمي، ثم تتخذ قرارها وترفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليه وإصدارة.