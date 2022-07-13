تعرف على أسعار البنزين اليوم في مصر 2022 بعد تحريكها.. 95 بـ10.75

قررت وزارة البترول والثروة المعدنية منذ قليل، تحريك أسعار البنزين اليوم في مصر 2022، لذلك اتجه عدد كبير من المواطنين للبحث عن سعر المواد البترولية الجديدة، حيث تغيرت قائمة الأسعار التي يتم العمل بها في مصر، فقد تحرك سعر البنزين اليوم بقيمة 50 قرشًا للبنزين 80 و92 والسولار، وتحريكه جنيه واحد لبنزين 95.

أسعار البنزين اليوم في مصر 2022

وجاءت قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود بتحريك سعر البنزين والسولار، وذلك بسبب عدة متغيرات حدثت في الأسواق العالمية من زيادة أسعار النفط العالمي والدولار، وكذلك ارتفاع أسعار الشحن وزيادة قيمة المصروفات الخاصة بالمواد البترولية، وتحريك سعر طن المازوت المورد للصناعات بقيمة 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 5000 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار البنزين اليوم في مصر 2022 بعد تحريكها:

أسعار البنزين الجديدة في مصر بعد التحريك

قررت لجنة التسعير التلقائي تحريك أسعار البنزين، على النحو التالي:

- 8 جنيهات للتر البنزين 80.

- 9.25 جنيه للتر البنزين 92.

- 10.75 جنيه للتر البنزين 95.

- السولار بـ7.25 جنيه.

وتحركت أسعار البنزين 92 و80 والسولار بقيمة 50 قرشًا، أما عن بنزين 95 فقد تحرك بقيمة 100 قرش للتر، وتحركت أسعار المازوت المحلية لتسجل 5 آلاف جنيه للطن بدلًا من 4600، مع استقرار أسعار المازوت للمصانع الغذائية وشركات إنتاج الكهرباء.

واتخذت لجنة التسعير التلقائي للوقود قرارًا بتحريك أسعار البنزين بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، خاصة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في زيادة كبيرة لأسعار النفط والمنتجات البترولية التي نستورد جزءًا منها لتلبية احتياجات السوق المحلية، وكذلك سعر الدولار الشحن.