الشرطة السريلانكية تطلق الغاز المسيل على المتظاهزين أمام مكتب رئيس الوزراء

قالت الشرطة السريلانكية، إنها أطلقت الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين أمام مكتب رئيس الوزراء، وذلك وفق نبأ عاجل بثته شبكة قناة «العربية»، قبل قليل.

سريلانكا تفرض حظر التجوال غرب البلاد

وأعلن رئيس وزراء سريلانكا، فرض حظر التجوال غرب البلاد دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

سريلانكا تعلن حالة الطوارئ في البلاد

وأفادت شبكة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل، بإعلان حالة الطوارئ في سريلانكا بعد فرار الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا، خارج البلاد.

الرئيس السريلانكي يستقل طائرة عسكرية

وكان الرئيس السريلانكي، تمكّن من الفرار خارج البلاد، متجهاً إلى جزر المالديف بعد استقلال طائرة عسكرية، بعد منع مسؤولو الهجرة له مغادرة البلاد صباح أمس من مطار كولمبو الدولي.