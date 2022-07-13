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محمود مسلم

السكة الحديد تحذّر من تطبيقات الحجز المزيفة: لا نملك سوى ENR و«قطارات مصر»

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توفيق شعبان
08:45 ص | الأربعاء 13 يوليو 2022
قطار

قطار

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أنّ التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد هو تطبيق ENR على أجهزة آيفون، وتطبيق «قطارات مصر» على أجهزة أندرويد، موضحة أنّه لا يمكن لأي تطبيق آخر حجز التذاكر.

تطبيقات وهمية

وأوضحت هيئة سكك حديد مصر، أنّ هناك بعض التطبيقات الوهمية وغير الرسمية، تزعم إمكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها، لذا وجت التحذير، والتنويه بأنّ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

الإبلاغ عن التطبيقات المزيفة

وناشدت هيئة السكك الحديدية، المواطنين، باستخدام التطبيق الرسمي الوحيد المعلن من قبل الهيئة، والإبلاغ الفوري للجهات المختصة كافة، عن أي تطبيقات مزيفة.

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