ما آخر موعد لتوزيع الأضحية قبل انتهاء عيد الأضحى؟.. «الإفتاء» تجيب

شهدت محركات البحث عمليات بحث مكثفة عن إجابة سؤال: «ما آخر موعد لتوزيع الأضحية؟»، وهو من الأسئلة الشائعة بالتزامن مع فترة عيد الأضحى المبارك الذي ينتهي اليوم، ويحرص الكثيرون ممن كتب الله لهم في هذا العام القدرة على التضحية، البحث عن كل ما يخص توزيع الأضحية وموعد توزيعها.

ما آخر موعد لتوزيع الأضحية؟

وردًا على سؤال ما آخر موعد لتوزيع الأضحية؟، حرصت دار الإفتاء المصرية على توضيح الإجابة وحسمها حتى لا يقع الناس في أخطاء من كثرة الأقاويل المتداولة حول موعد ذبح الأضحية.

وحسمت دار الافتاء، إجابتها على هذا السؤال مؤكدة: «لا حرج على المضحي إذا لم يوزع لحوم الأضحية خلال أيام التشريق وتأخر في التوزيع»، ويمكن للعبد الذي يسر الله له الأضحية هذا العام، أن يوزع لحومها خلال أيام التشريق وطوال شهر ذي الحجة ولنهاية العام.

هل يجوز توزيع الأضحية بعد شهر ذي الحجة؟

وفي سياق آخر موعد لتوزيع الأضحية، وردًا على هل يجوز توزيعها بعد انتهاء شهر ذي الحجة، أكدت «الإفتاء» أنه لا حرج في توزيع الأضحية حتى نهاية العام أيضًا وليس فقط في شهر ذي الحجة.

والأصل في توزيع لحمة الأضحية أيام التشريق هو الظرف الطاريء، حيث أشارت «الإفتاء»: «مر على المدينة المنورة عام مجاعة، ووقتها أمر النبي المسلمين أن يحرصوا على أن ينتهوا من توزيع لحوم الأضحية في أيام التشريق ولا يجب أن يتأخروا لبعد انتهاءها، وذلك كان بسبب ظروف المجاعة التي كانت تعاني منها المدينة خلال هذا العام، وفي العام التالي لعام المجاعة، سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يجب عليهم توزيع اللحوم خلال أيام التشريق كالعام الماضي أم يمكن أن يتأخروا لبعد ذلك، وكان رد النبي -صلى الله عليه وسلم- بجواز التأخر في التوزيع لبعد أيام التشريق، وهذا لعدم وجود أسباب طارئة كالعام الماضي».