قطع بث التليفزيون السريلانكي بعد اقتحامه من قبل المتظاهرين

أعلنت سريلانكا في نبأ عاجل بثته قناة «العربية»، قبل قليل، أنّ التلفزيون السريلانكي انقطع بثّه بعد اقتحامه من قبل متظاهرين.

تعيين رئيس الوزراء رئيسا للبلاد بالإنابة

وأعلنت سريلانكا، تعيين رئيس الوزراء، رانيل ويكريميسنغ، رئيسا بالنيابة بعد فرار رئيس البلاد غوتابايا راجابكسا إلى المالديف، وفقا لـ نبأ عاجل بثته قناة «العربية».

وافادت الشرطة السريلانكية، بأنّها أطلقت الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين أمام مكتب رئيس الوزراء، في نبأ عاجل بثّته شبكة قناة «العربية».

سريلانكا تفرض حظر التجوال غرب البلاد

وأعلن رئيس وزراء سريلانكا، فرض حظر التجوال غرب البلاد دون ذكر أي تفاصيل إضافية، كما جرى إعلان حالة الطوارئ في سريلانكا بعد فرار الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا إلى خارج البلاد.

الرئيس السريلانكي يستقل طائرة عسكرية

وكان الرئيس السريلانكي فرّ خارج البلاد، متجها إلى جزر المالديف بعد استقلال طائرة عسكرية، بعد منعه عن مغادرة البلاد من قبل مسؤولي الهجرة.