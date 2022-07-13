تحقيقات مصرع طالب الألسن بشبرا على يد «عضمة»: كان يدافع عن شرف خالته

كشفت التحقيقات في مقتل طالب بمنطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية ويدعى عادل العتمونى يدرس بمعهد الألسن أن مشاجرة نشبت بينه وبين شخص آخر في شارع الخمسين بشبرا عندما تدخل المجني عليه للدفاع عن شرف خالته بعد معاكسة أحد الأشخاص لها وسبها بأبشع الألفاظ، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بطلق نارى أودى بحياته إثر محاولة إسعافه بالمستشفى ونقل 36 كيس دم له.

خالة المجني عليه: «كان شهم وجدع»

وقالت خالة المجنى عليه «عادل» في التحقيقات الأولية معها، إنه كان طيلة عمره شاب شهم وجدع وهو الابن الوحيد لوالدته وسندها في الحياة، مضيفة أنه لم يفعل شئ سوى أنه رفض الغلط والجانى قام بمعاكستى أثناء قيادته توك توك وسبنى، ولما عادل دافع عنى قتلوه، وطالبت بالقصاص العادل من الجناة.

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تفاصيل مصرع طالب الألسن بشبرا

وكان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا بوجود مشاجرة وسقوط قتيل بشارع الخمسين دائرة القسم.

جرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير المباحث الجنائية وتشكل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، تبين مصرع «عادل» 24 سنة بطلق نارى بسبب مشاجرة بعد تعرض خالة المتوفى للمعاكسة وتبين أن وراء الواقعة شخص شهرته «عضمة».

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكنت قوة أمنية بقيادة النقباء محمود شكرى وعادل منصور ومكسيموس ماجد وزياد محمود ومحمود بدر معاونى رئيس المباحث، وتم ضبط المتهم، وشهرته «عضمة» وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهة المتهم أمام العقيد محمد سامى مندور رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة اعترف بارتكابه الواقعة وأقر بحيازته للسلاح المضبوط، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن جثة المجني عليه وطلب تقرير الطب الشرعي.