حالة الطقس غدا الأربعاء 13-7-2022 في مصر.. شبورة ورياح

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث أصدرت بيانًا تفصيليًا حول حالة الطقس المتوقعة، غدًا الأربعاء، الموافق 13 يوليو الحالي.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن طقس الغد سيكون حار رطب على القاهرة والوجه البحري وجميع السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل ليلًا على جميع المدن على مستوى الجمهورية.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

كما من المتوقع أن يشهد طقس الغد نشاط للرياح على بعض المناطق، ما يساهم في تقليل الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة، ونسب الرطوبة ليلًا حيث تكون درجات الحرارة المحسوسة أكثر من الدرجات المعلنة في الظل، بقيم تتراوح بين 2 إلى 2.5 درجات مئوية.

وتوقع خبراء الأرصاد وجود شبورة مائية خفيفة صباحًا، في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

ذكر خبراء الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، والتي جاءت كما يلي وفق بيان الهيئة:

القاهرة 36 24

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 33 24

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 24

بلطيم 30 23

مطروح 29 24

السلوم 30 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 30 24

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 24

العريش 31 24

رفح 30 24

رأس سدر 34 25

نخل 33 20

نويبع 36 26

طابا 35 24

كاترين 33 18

الطور 34 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 34 24

بني سويف 35 25

المنيا 36 25

أسيوط 37 26

سوهاج 38 26

قنا 39 27

الأقصر 40 28

أسوان 41 28

إدفو 41 29

أبو سمبل 41 28

الوادي الجديد 39 27

شلاتين 36 26

أبو رماد 35 26

حلايب 33 28

رأس حدربة 32 28