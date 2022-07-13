غرفة عمليات وحملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة في سوهاج

وجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة المواقف والمرور ومديرية التموين، لتكثيف الحملات على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل مركز، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، مع تحرير محاضر للمخالفين.

تعريفة ركوب المواصلات في سوهاج

وأقرت محافظة سوهاج الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخليا، لتكون بين 5% إلى 7% على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية مع المحافظات الأخرى.

وشدد محافظ سوهاج، على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

متابعة مستمرة للالتزام بالأجرة

وقال محافظ سوهاج، إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمراكز المختلفة، مناشدا المواطنين في حالة وجود أية شكاوى بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظة وهي الخط الساخن 114، ورقم غرفة العمليات بالمحافظة (4608073/093)، ورقم واتس آب إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة (01225487733)، ورقم غرفة عمليات مرور سوهاج (2130134/093)، ورقم إدارة المواقف بالمحافظة (01123388360).