مواعيد وأسعار قطارات سوهاج القاهرة.. تبدأ من 119 جنيها

يتابع المغتربون عن محافظة سوهاج حركة قطارات السكة الحديد عقب زيارتهم لذويهم خلال الأعياد والمناسبات، إذ تنشط حركة تداول مواعيد قطارات سوهاج القاهرة خلال الأعياد، خاصة أن محافظة سوهاج تحظى بوجود عدة قطارات على مدار الساعة يوميا متنوعة ما بين قطارات مكيفة وعادية.

ويوجد 18 قطارًا مكيفًا تنطلق يوميًا من محافظة سوهاج إلى محافظة القاهرة، فضلًا عن القطارات العادية والروسية ديناميكية التهوية التي تتعدى 10 قطارات يوميًا، ليصبح معدل قطارات أسوان القاهرة المكيفة كل ساعة وربع بين كل قطار.

مواعيد قطارات سوهاج القاهرة

وتبدأ مواعيد قطارات سوهاج القاهرة من الساعة 12 صباحًا بمعدل قطار مكيف سواء خدمة مميزة أو مكيف أو توربيني كل ساعة إلا ربع وصولًا إلى آخر موعد للانطلاق من محطة سوهاج إلى محطة القاهرة الساعة 11 ونصف مساءًا.

وتمر قطارات سوهاج القاهرة بأربع محطات رئيسية هي: «أسيو والمنيا وبنى سويف والجيزة»، فضلًا عن محطات المراكز بالقطارات المكيفة الإكسبريس والتوربيني.

أسعار قطارات سوهاج القاهرة

وتبدأ أسعار القطارات المكيفة الأسباني من محافظة سوهاج إلى محافظة القاهرة من 119 جنيهًا ونصف للدرجة الأولى و88 جنيهًا ونصف للدرجة الثانية، وكذلك أسعار القطار التوربيني المكيف، بينما القطار المميز الخدمة الدرجة الأولى من محافظة سوهاج سعره 202 جنيهات و80 قرشًا للدرجة الأولى و140 جنيهًا ونصف للدرجة الثانية.