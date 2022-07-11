«مياه سوهاج»: معدات جديدة دخلت الخدمة قبل عيد الأضحى بقيمة 16.2 مليون جنيه

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إنه تم شراء عدد 4 كباش مجهزة بقيمة 11.5 مليون جنيه، و3 باك لودر بقيمة 3.2 مليون جنيه، وقلاب واحد بقيمة 705 آلاف جنيه، وسيارة نقل مياه بقيمة 860 ألف جنيه، ودخلت الخدمة قبل عيد الأضحى للمساهمة في قيام الشركة بمهامها في توفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وتحقيق رضا المواطنين.

وظائف المعدات الحديثة بشركة المياه

وأشار المهندس السيد عبد اللطيف، رئيس قطاع التأمين الفني بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الكباش المجهز يقوم بعدد من المهمات، منها تطهير مطابق الصرف الصحي وبيارات محطات الرفع والخطوط الرئيسية، وتم توزيعها على أفرع محطات صرف صحي جرجا وطما وجهينة والمراغة بمحافظة سوهاج.

الباك لودر لإصلاح كسور المياه

كما يقوم الباك لودر بـ«مياه سوهاج» بأعمال الحفر وإصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، وتم توزيعها على أفرع محطات مياه مراكز دار السلام والمنشأة والمراغة، بالإضافة إلى تخصيص القلاب وسيارة نقل المياه لمحطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بقرية الكولا بمركز أخميم، حيث يتم استخدام القلاب في نقل ورفع مخلفات محطات مياه الشرب والصرف الصحي.